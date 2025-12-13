Трассу Тамбов – Пенза перекрыли после массового ДТП

В Пензенской области из-за снегопада и пурги на дороге Тамбов – Пенза столкнулись более 20 автомобилей, сообщила региональная прокуратура. Непогода привела к обрыву в регионе линий электропередач, рассказал губернатор Олег Мельниченко.

ДТП случилось в районе 271-го км автодороги. «С 265 по 278 км трассы Р-208 Тамбов – Пенза временно закрыто движение для всех видов транспорта», - сообщили в Росавтодоре.

Прокуратура уточнила, что проверит соблюдение требований к зимнему содержанию дорог, в том числе своевременность их обработки, а также состояние дорожного покрытия. Информации о пострадавших нет.

По словам губернатора, на федеральных трассах в регионе работают 60 снегоуборочных машин, на региональных дорогах — 245. В 11 муниципальных образованиях региона без электричества остались более 23 тыс. домов. Отключение затронуло 61 тыс. человек. В Пензе без света — микрорайоны Заря, Арбеково, Терновка и Окружная.

«Работает порядка 40 аварийных бригад. В настоящий момент предстоит подключить 20 тыс. домов, где проживает 24 тыс. человек»,— написал господин Мельниченко в Telegram.

Из-за снегопада в Пензенской области сегодня утром ввели режим повышенной готовности. 40 аварийных бригад восстанавливают подачу электроэнергии.