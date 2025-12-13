Больше 600 светофоров в Москве настроили на координацию друг с другом

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) настроил светофоры в Москве на «единую волну». Они работают в координации: зеленый сигнал включают так, чтобы машины с одного перекрестка успевали проехать следующий, сообщил заммэра города Максим Ликсутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Чиновник уточнил, что настройки поменяли у светофоров по 630 адресам. В некоторых местах применяется принцип «светофорной координации»: несколько светофоров работают как одна система и связаны друг с другом «цепочкой» с единым временем цикла. В частности, вместе работают две связки светофоров на Таганской площади, благодаря чему движение там ускорилось на 20%.

«В городе стало меньше локальных заторов, трафик распределяется более равномерно»,— сказал ТАСС господин Ликсутов.

На этой неделе из-за снегопада в Москве зафиксировали десятибалльные пробки. В пиковые часы средняя скорость потока составляла чуть более 20 км/ч. В некоторых местах автомобилисты за час не преодолевали и 1 км.

