Москва заторопилась с пробками

Из-за пробок жителям столицы рекомендуют пересесть на метро. 12 декабря Центр организации дорожного движения прогнозирует снег, гололедицу, сильный ветер и локальные ограничения движения в центре и предлагает москвичам не пользоваться личным транспортом. Накануне город погрузился в десятибалльные пробки впервые в этом году. В пиковые часы средняя скорость потока составляла чуть более 20 км/ч. В некоторых местах автомобилисты за час не преодолевали и 1 км. Цены на такси значительно выросли.

В этом году традиционный предпраздничный транспортный коллапс пришел в столицу раньше обычного, констатировал глава Московского профсоюз таксистов Николай Кодолов: «Увеличился поток машин перед Новым годом, плюс непогода. Соответственно, это все накладывает определенный отпечаток. Сейчас пробки можно ожидать с 15.00 и до 20.00-21.00, вплоть до последней недели этого года. Потом трафик рассасывается, потому что многие уезжают или бросают машины, чтобы отметить праздники, куда-то сходить. Что касается расценок на такси, то они повышаются, но не так сильно, как хотелось бы. Создается ощущение, что их искусственно придерживают во вред водителям. Вопрос к тому, как работают эти алгоритмы, потому что если все стоят в пробках, машины не могут проехать, соответственно, система может считать, что машин не хватает».

Пробки в столице перед Новым годом уже стали нормой, как и перед 1 сентября, майскими праздниками и 8 марта, напоминает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Кроме того, по его словам, в городе в любой сезон много дорожных работ, ДТП и перекрытий: «Люди считают, что глухие пробки возникают, когда происходит что-то экстраординарное, вдруг одновременно огромное количество автомобилей выезжают на дороги, и вот тогда случается коллапс. На самом деле, все происходит не так. Мы проводили эти исследования и 15, и 20 лет назад, и подход не меняется. Дело в том, что улично-дорожная сеть столицы с большим трудом справляется с тем объемом трафика и транспорта, который у нас есть. Одновременно на магистралях находятся несколько сотен тысяч автомобилей, и любой какой-то серьезный коллапс — тяжелая авария или еще хуже, когда выпадает снег или сильный ливень, — приводят к тому, что замедляется транспорт и снижается средняя скорость. Происходит очень простое явление: те, кто выехали час назад, еще не доехали до места назначения и не освободили дорогу. А другие тоже уже стартовали, но им места не хватает. И происходит цепная реакция, все встает колом.

Как с этим бороться, не очень понятно. Здесь не помогают никакие умные светофоры, ни ручное регулирование движения, ничего».

В прошлом году десятибальные пробки в столице фиксировались на неделю позже, 19 декабря.

Юлия Савина