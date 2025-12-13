В Новороссийске приезжего из КБР обвинили в присвоении чужого имущества
В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего приезжего из Кабардино-Балкарии, обвиняемого в присвоении или растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, обвиняемый, работавший заведующим складом торгового предприятия, организовал продажу строительных материалов без ведома руководства. Он допустил на склад грузовой автомобиль и отгрузил плиты на сумму более 67 тыс. рублей.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно статье 160 части 3 УК РФ, фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.