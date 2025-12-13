Пензенская прокуратура проверяет массовое отключение электричества в регионе

Областная прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения электроэнергии в Пензе и трех районах области. Ведомство контролирует аварийно-восстановительные работы, сообщили в надзорном органе.

Сегодня утром из-за неблагоприятной погоды и обрывов на электросетях без света остались многоквартирные дома Октябрьского, Первомайского и Железнодорожного районов Пензы. Кроме этого, обесточенными оказались некоторые домовладения в Бессоновском, Пензенском и Мокшанском районах области.

Региональная прокуратура проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварий и расследование их причин.

Марина Окорокова