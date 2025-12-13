В Пензенской области из-за снегопада введен режим повышенной готовности, перекрыта трасса

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ввел в регионе режим повышенной готовности. Из-за непогоды в регионе усиленно работают спецтехника и аварийные бригады. Правительство и главы муниципалитетов оперативно докладывают о текущем положении дел на комиссиях по ЧС, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

В данный момент на федеральных трассах работает 60 снегоуборочных машин, еще 245 — на региональных. По информации РИА Новости, участок трассы Р-208 с 265 по 278 км в Пензенской области полностью перекрыт из-за массового ДТП и сильного снегопада.

В Пензе дороги расчищают 110 единиц спецтехники и 130 человек. К работе подключились 45 машин управляющих компаний.

По словам господина Мельниченко, шквалистый ветер оборвал линии электропередач. Утром в 11 муниципальных образованиях региона более 23 тысяч домов остались без света. В Пензе отключилось электричество в микрорайонах Заря, Арбеково, Терновка и Окружная. 40 аварийных бригад восстанавливают подачу электроэнергии в регионе.

Марина Окорокова