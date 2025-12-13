Стало известно о шести пострадавших в ДТП под Пензой

Губернатор Пензенской области сообщил о состоянии пострадавших в сегодняшнем массовом ДТП на трассе «Тамбов — Пенза». Об этом Олег Мельниченко написал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Его госпитализировали в Пензенскую областную детскую больницу имени Филатова. Двух взрослых отправили в больницу № 6 имени Захарьина. Состояние всех троих оценивают как средней степени тяжести.

Остальным трем пострадавшим в ДТП помощь оказали на месте. Госпитализация не потребовалась.

Марина Окорокова