Прокуратура начала проверку после массового ДТП на трассе Тамбов—Пенза

Поводом для прокурорской проверки стало массовое ДТП с участием более 20 автомобилей, сообщили в ведомстве. Аварии произошли сегодня в районе 271-го км автодороги Р-208 «Тамбов — Пенза».

«Прокуратура Пензенской области проверит соблюдение требований к зимнему содержанию автомобильных дорог, своевременность и качество обработки дорожного покрытия противогололедными материалами, а также соответствие состояния дорожного покрытия установленным нормативам», — говорится в сообщении надзорного ведомства. В результате проверки будет принят комплекс мер по устранению нарушений.

В данный момент участок трассы Р-208 «Тамбов — Пенза» с 265 по 278 км временно закрыт для движения любого транспорта. Такое решение приняли из-за сильной метели и для устранения последствий массового ДТП.

Марина Окорокова