В аэропорту Франкфурта-на-Майне у пассажира изъяли 11 тысяч алмазов

Таможенники в аэропорту Франкфурта-на-Майне нашли более 11,2 тыс. алмазов в ручной клади пассажира. 53-летний мужчина прилетел из Анголы, драгоценные камни у него изъяли, сообщает Westdeutsche Zeitung.

По данным таможни, алмазы были спрятаны в двойном дне багажа. Их стоимость неизвестна и будет определена экспертом. Пассажира поместили под стражу. Он не задекларировал необработанные алмазы при въезде, как того требуют правила, и не смог предъявить необходимый сертификат.

В июле таможенники в Домодедово пресекли ввоз украшений на сумму более 6,8 млн руб. Незадекларированные товары нашли в багаже мужчины, прибывшего из Бахрейна транзитом через Индию.