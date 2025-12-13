Число жертв наводнений на Суматре в Индонезии превысило тысячу

В результате наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра погибли 1003 человека. Еще 218 человек числятся пропавшими без вести, сообщает AFP со ссылкой на Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

По оценке ведомства, пострадали не менее 5400 человек. Стихийное бедствие затронуло 1,2 млн жителей, которые были вынуждены переместиться во временные убежища. Среди пострадавших от наводнения растет недовольство из-за низких темпов оказания помощи, отмечает AFP.

Президент Индонезии Прабово Субианто сегодня заявил, что ситуация несколько улучшилась, и спасатели получили доступ к нескольким районам, до которых раньше не могли добраться. «Я проверил пункты эвакуации: условия хорошие, услуги для эвакуированных адекватные, а запасов продовольствия достаточно»,— заверил он.

Затраты на восстановление после катастрофы могут достичь 51,82 трлн рупий ($3,1 млрд), но правительство Индонезии «пока игнорирует предложения обратиться за международной помощью», уточняет агентство.

Власти Индонезии говорили, что вызванные ливнями разрушения стали самым смертоносным бедствием со времен землетрясения и цунами на острове Сулавеси в 2018 году, когда погибло более 4300 человек. В стране размыты дороги и рушатся мосты, из-за чего спасателям трудно добраться до наиболее пострадавших районов. Наводнения также зафиксированы в Таиланде, Малайзии и на Шри-Ланке.