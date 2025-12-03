Число погибших при наводнениях в Юго-Восточной Азии превысило 1,4 тыс.

От наводнений в Индонезии, Таиланде, Малайзии и на Шри-Ланке погибли более 1,4 тыс. человек, сообщает AP. Больше всего жертв зафиксировано в Индонезии — 753 человек, на втором месте Шри-Ланка с 465 погибшими. Пропавшими без вести числятся более 1000 человек.

Власти Индонезии заявили, что вызванные ливнями разрушения стали самым смертоносным бедствием со времен землетрясения и цунами на острове Сулавеси в 2018 году, когда погибло более 4300 человек. Наводнения привели к размытию дорог, обвалу мостов и оползней, из-за чего спасателям трудно добраться до наиболее пострадавших районов. По данным индонезийского Национального агентства по ЧС, около 650 человек пропали без вести в провинциях Ачех, Северная и Западная Суматра. Более 1,5 млн жителей были вынуждены покинуть свои дома, около 2600 человек получили ранения.

Как уточняет AP, Индонезия и Таиланд — страны со средним уровнем дохода и «сравнительно более сильными бюджетными возможностями». Это позволяет им проводить масштабные спасательные операции, в то время как власти Шри-Ланки «действуют в гораздо более напряженных условиях». Ожидается, что наводнение на Шри-Ланке окажет серьезное влияние на ее экономику, которая лишь недавно стабилизировалась после экономического кризиса. Число жертв наводнения на Шри-Ланке уже превысило 400 человек.

Страны Южной и Юго-Восточной Азии пострадали от мощных циклонов «Дитва» и «Сеньяр». «Дитва» обрушился на побережье Шри-Ланки 28 ноября. Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке назвал наводнение «крупнейшим стихийным бедствием в истории страны».