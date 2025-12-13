Сергей Мозякин введен в Зал славы отечественного хоккея

На продолжающемся в Новосибирске Кубке Первого канала прошла церемония введения в Зал славы отечественного хоккея. Среди его новых членов оказался завершивший игровую карьеру в 2021 году Сергей Мозякин — двукратный чемпион мира (2008, 2009), олимпийский чемпион Пхёнчхана, один из самых продуктивных нападающих в истории чемпионатов России.

Мозякину принадлежат многие рекорды первенств страны (учитывается и Континентальная хоккейная лига, и ее предшественница — российская Суперлига), в том числе по набранным очкам (1212) и по заброшенным шайбам (556). Форвард в разные годы выступал за ЦСКА, подмосковный «Атлант» и магнитогорский «Металлург». С последним он дважды — в 2014 и 2016 годах — выиграл Кубок Гагарина как игрок, а в 2024 году стал обладателем трофея в качестве ассистента тренера.

Кроме Мозякина, в Зал славы вошли двукратный чемпион мира (1965, 1966) Владимир Брежнев, бронзовый призер чемпионата мира 2001 года Ирина Гашенникова, судья Михаил Галиновский, тренер Дмитрий Богинов, в 1961 году доводивший горьковское «Торпедо» до серебра чемпионата и Кубка СССР, а также врач Борис Сапроненков.

Арнольд Кабанов