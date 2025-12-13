Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ прорваться в Красноармейск

Подразделения ВСУ пытались прорваться на северную окраину города Красноармейск (украинское название Покровск) в ДНР, но российские войска отразили атаку. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

В заявлении указано, что ВСУ предприняли попытку прорыва «силами штурмовой группы на мотоциклах при поддержке танков» со стороны поселка Шевченко. Атака была отражена, уничтожены более 60 украинских военнослужащих, три танка и до 20 мотоциклов, добавили в Минобороны РФ.

Также ведомство отчиталось о ночном ударе по портовой инфраструктуре Украины.