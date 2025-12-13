На Кубани температура воздуха опустится ниже нормы

В начале следующей недели в Краснодарском крае температура воздуха опустится на четыре градуса ниже нормы. Понижение составит в целом 10-12 градусов по сравнению с предыдущими днями. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам Вильфанда, в южных регионах европейской части России ожидается резкое понижение температуры. В Краснодарском крае, где ранее наблюдались положительные температуры, в выходные преобладают отрицательные значения ночью, в пределах минус 2-3 градусов.

Согласно прогнозам краевого гидрометцентра, в субботу 13 декабря, во второй половине дня в Краснодаре ожидается дождь с мокрым снегом. Днем порывы ветра достигнут 15 м/с, температура воздуха составит от +4 до +6 градусов, а к концу дня столбики термометров опустятся до 0 градусов.

На территории региона местами также пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом. В некоторых районах ожидается сильный дождь, сопровождающийся грозой и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с. Вечером 13 декабря прогнозируется образование сильного налипания мокрого снега и гололедицы.

Андрей Николаев