Axios: США считают прогрессом слова Зеленского о референдуме по Донбассу

Вашингтон расценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по поводу вывода ВСУ из Донбасса как прогресс. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на представителя Белого дома.

«Проведение подобного голосования в нынешних условиях было бы крайне сложной задачей. Однако американский чиновник заявил, что европейцы на встрече в пятницу сказали, что если Зеленский предложит провести референдум по территориальному вопросу, они его поддержат»,— указано в публикации издания.

Axios сообщает, что зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф 15 декабря в Берлине встретятся с Владимиром Зеленским и представителями Германии, Франции и Великобритании (WSJ писал, что переговоры пройдут 14 декабря). На встрече стороны попытаются достичь соглашения по американскому плану урегулирования российско-украинского конфликта, пишет издание.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск из Донбасса. По его словам, эта территория перейдет под полный контроль РФ либо переговорным, либо военным путем.