Экс-замглавы минстроя ДНР обвиняют в мошенничестве на 4 млрд рублей

Следователи предъявили обвинение бывшей замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой, ей инкримируют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) при заключении строительных госконтрактов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы уголовного дела. Ущерб превысил 4 млрд 126 млн руб.

В 2021—2022 годах Юлия Мерваезова возглавляла АО «Военно-строительная компания» (в марте 2022 года переименовано в АО «СибирьПромГрупп»). По версии следствия, фигурантка выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство нескольких объектов.

По делу также проходят бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, бывший руководитель АО «Главное управление обустройства войск» МО РФ Евгений Горбачев и соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников.

Защита настаивает на том, что преступления приходились на периоды до и после ее работы в организации. В отношении ее предшественника также возбуждено уголовное дело.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «К Тимуру Иванову возникли новые допросы».

Эрнест Филипповский