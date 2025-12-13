В Черном море произошло землетрясение

По информации Единой геофизической службы РАН, в пятницу 12 декабря в 20.13 в акватории Черного моря на глубине 10 км зафиксировали подземный толчок, который зарегистрировали 24 сейсмостанции.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Как сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети, в Черном море вечером 12 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,1. Расстояние до Севастополя составило 24 км. Землетрясение имеет один афтершок.

Глава Севастополя отметил, что в результате землетрясения повреждений городских объектов в городе зафиксировано не было.

Андрей Николаев