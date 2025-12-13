В Белгороде обезвредили упавший на детский сад боеприпас

В Белгороде взрывотехники обезвредили боеприпас, который вчера упал во дворе детского сада на улице Большетроицкой. Обезвреженный снаряд вывезли, сообщил мэр Валентин Демидов. Какой боеприпас и по какой причине упал в жилой застройке, не уточняется.

Накануне вечером господин Демидов сообщил, что «потребовалось на время вывезти людей из опасной зоны». Около 40 жителей ближайших к месту ЧП домов отправили в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам.

«Тех, кто остановился в ПВР, доставим обратно», — заявил сегодня мэр.

Он подчеркнул, что «территория проверена и безопасна», граждане «могут возвращаться в свои дома».