Во двор детского сада в Белгороде упал боеприпас

На территории детского сада в Белгороде упал боеприпас, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы эвакуируют людей из здания и домов в радиусе 300 м в пункт временного размещения.

Снаряд упал у детского сада №55 на улице Большетроицкой, пишет «Новый день». На место происшествия выехали мэр Белгорода Валентин Демидов и начальник регионального управления МЧС Сергей Потапов.

«Как только специалисты обезвредят предмет и подтвердят безопасность, все сразу смогут вернуться домой»,— написал мэр Белгорода в Telegram-канале.