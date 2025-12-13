В Ярославской области отменили объединение детских школ искусств и ДК

В Ярославской области решили не объединять детские школы искусств и дома культуры в одно учреждение. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что рассматривались два варианта будущего детских школ искусств — объединение их с ДК и создание единой региональной школы искусств со структурными подразделениями в округах. Вопрос обсуждался с родителями и педагогами.

«В ходе обсуждения мы пришли к выводу, что объединение не является целесообразным. Ключевой фактор — существующая система финансирования. Поскольку средства распределяются отдельно на каждое юридическое лицо, централизация привела бы к потере части федерального финансирования. Поэтому мы решили сохранить школы искусств в их нынешнем виде на муниципальном уровне. Все изменения должны вести к реальному улучшению, а не создавать дополнительные сложности»,— написал губернатор. Он добавил, что поддержка учреждений сохранится.

Ранее в правительстве области сообщали, что в каждом муниципалитете посредством реорганизации происходит слияние нескольких учреждений: детской школы искусств, муниципальной библиотеки, дома культуры. Подобное объединение вызвало недовольство у жителей Углича, на которое обратили внимание глава СКР Александр Бастрыкин и Общественная палата России. Как развивалась ситуация — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова