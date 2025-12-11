Искусство реорганизации

В Ярославской области объединение школ искусств, домов культуры и библиотек в районах будет носить статус учреждения дополнительного образования. Это позволит учащимся получать по окончанию документы необходимого образца. Изменения в процесс реорганизации внесли после недовольства жителей Углича, на которое обратили внимание глава СКР Александр Бастрыкин и Общественная палата России.

Администрация Угличского округа внесла изменения в постановление о реорганизации МАО «Дворец культуры Угличского муниципального района» путем присоединения к нему детских музыкальной и художественной школ, библиотечной системы и сельских домов культуры.

Постановлением от 1 октября администрация планировала создать МБУ «Детская школа искусств. Муниципальная библиотека. Центр культуры». Постановлением от 5 декабря в наименование добавлены слова «дополнительного образования»: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования (МБУ ДО) «Детская школа искусств. Муниципальная библиотека. Центр культуры и просвещения».

Изменения стали результатом несогласия общественности. В начале декабря в группе «Вконтакте» «Форум горожан "Углич — городская среда"» появилось видеообращение к президенту России Владимиру Путину от лица родителей воспитанников музыкальной и художественной школ. Они заявили, что дети после реорганизации не смогут получить необходимый документ о дополнительном образовании.

«Вновь создаваемая организация не является образовательной организацией дополнительного образования, она не обладает правом реализации дополнительных предпрофессиональных программ»,— сказала представительница родительского сообщества в ходе видеообращения.

После выхода обращения на ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил провести процессуальную проверку о возможном нарушении прав несовершеннолетних и доложить о ее результатах, а также принятом по ее итогам решении.

Обращение обеспокоенных жителей Углича было также рассмотрено на комиссии Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) по культуре и сохранению духовного наследия, сообщил в своем Telegram-канале зампред комиссии ОП РФ по культуре Петр Лундстрем. Комиссия пришла к выводу, что опасения родителей обоснованы.

Общественники решили направить обращение губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву с просьбой пересмотреть решение районных властей.

«Просим Вас пересмотреть решение о реорганизации детских школ искусств в Ярославской области и рассмотреть альтернативный вариант — создание на областном уровне единой детской школы искусств, в которой муниципальные детские школы искусств будут функционировать в качестве структурных подразделений»,— говорится в обращении комиссии.

Впрочем, администрация уже нашла другое решение — в изменении названия учреждения. 5 декабря глава Угличского округа Илья Филипцов встретился с родителями школ искусств и сообщил им об этом.

«Новая структура отвечает этим запросам. Постановлением администрации района от 5 декабря изменено ее название. Теперь это МБУ ДО "Школа искусств. Муниципальная библиотека. Центр культуры и просвещения". При вхождении в его состав условия обучения и образовательный процесс в школах останется прежним»,— сообщил глава округа на странице «ВКонтакте».

После завершения обучения дети получат документы о дополнительном образовании. Господин Филипцов добавил, что процесс реорганизации сделают максимально прозрачным для родителей, а в будущем документы будет «очень тщательно отрабатываться с экспертами регионального и федерального уровней».

Как пояснили в областном правительстве, обучающиеся детских школ искусств смогут на безвозмездной основе использовать помещения домов культуры для концертов и занятий после реорганизации. При этом заниматься на постоянной основе дети продолжат в своих зданиях.

Подобная реорганизация пройдет во всех округах области, и везде объединенные учреждения будут иметь статус учреждения допобразования. Причинами изменений в правительстве назвали избыточную долю административно-управленческого и прочего персонала в общей численности работников учреждений, дефицит кадров в сфере культуры, низкие зарплаты работников учреждений. Власти обещают рост заработной платы на более чем 70% на ставку.

«Средний уровень заработной платы после реорганизации будет равен 55-60 тыс. руб.»,— пообещала зампред областного правительства Татьяна Потемкина.

Также в правительстве рассказали, что для работников сохранятся социальные гарантии: удлиненный оплачиваемый отпуск и досрочное назначение трудовой пенсии.

Согласно данным kartoteka.ru угличские детская музыкальная школа, детская художественная школа, централизованная библиотечная система, Покровский дом культуры, Отрадновский культурно-досуговый центр, Ильинский дом культуры, Улейминский дом культуры имени К. И. Канахистова, Головинский дом культуры, а также МАО «Дворец культуры Угличского муниципального района» находятся в процессе реорганизации.

Алла Чижова