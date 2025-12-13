В Курской области при атаке дрона ранен мужчина

Вчера дрон атаковал автомобиль в Беловском районе Курской области. В результате пострадал 39-летний мужчина, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Хинштейн.

У пострадавшего минно-взрывная травма и осколочные ранения. Его доставили в больницу. Господин Хинштейн в очередной раз призвал жителей области не пренебрегать мерами безопасности.

Минобороны РФ в последний раз отчитывалось об уничтожении БПЛА над регионом вчера — днем было сбито два дрона. Курская область граничит с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. В области действуют режим КТО и режим ЧС федерального уровня.