Силы ПВО за четыре часа уничтожили 34 дрона ВСУ над регионами России

С 09:00 до 13:00 мск российские средства противовоздушной обороны сбили 34 беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего уничтоженных дронов — 11 — пришлись на Брянскую область. В Тульской области уничтожили восемь БПЛА, шесть — в Московском регионе. Всего с ночи на подлете к Москве силы ПВО сбили уже 12 беспилотников. По три аппарата сбили над Калужской и Орловской областями, по два — в Курской области и один — во Владимирской.

За прошедшую ночь силы ПВО сбили над разными регионами страны 90 дронов. В Твери в результате ночного налета пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Губернатор региона Виталий Королев сообщил об ударе беспилотника по жилому дому.