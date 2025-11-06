Онищенко прокомментировал идею сократить летние школьные каникулы

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил проработать предложение сократить летние каникулы школьников, прежде чем принимать решение.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко

«Не будем говорить ни да, ни нет»,— сказал господин Онищенко «РИА Новости». В частности, необходимо определить, для каких классов целесообразно сокращать каникулы, а для каких — нет.

Геннадий Онищенко считает, что для начальной школы сокращать каникулы не стоит. «Потому что дети в таком возрасте — для них это очень трудный период»,— пояснил академик РАН. Он также напомнил, что в некоторых школах во время летних каникул проводят ремонтные работы.

«Самое главное, как быть учителям: как им оплачивать это? Ведь у нас по рабочим дням считается зарплата у учителя, не по количеству часов»,— отметил господин Онищенко.

С идеей сделать июнь учебным месяцем для школьников выступила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Она предложила посвятить это время творческим дисциплинам.