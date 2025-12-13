Росавиация: в российских самолетах может появиться доступ к интернету

Росавиация и аэрокосмическая компания «Бюро 1440» изучают вопрос возможной установки интернет-терминалов в самолетах, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. Он уточнил, что с их помощью пассажиры смогут выходить в сеть во время полета.

«В рамках реализации проекта по запуску низкоорбитальной группировки прорабатываем вопрос с российскими производителями об оснащении воздушных судов специальными терминалами, которые позволят предоставлять пассажирам услуги интернета на борту»,— сказал господин Ядров ТАСС.

Росавиация сопровождает проект по направлению сертификационных процедур. Глава ведомства уточнил, что для установки интернет-терминалов может потребоваться доработка конструкций воздушных судов.

В октябре гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский говорил, что авиакомпания планирует внедрить интернет в свои самолеты. По его словам, Wi-Fi на пассажирских бортах может появиться в 2027-2028 годах.