Александровский: в самолетах «Аэрофлота» будет интернет

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) внедрит интернет в самолетах, компания активно работает над этим проектом. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«У нас такой проект есть, мы активно занимаемся. С моим чуть посложнее, чем с интернетом на Земле… Да, будет»,— заверил господин Александровский журналистам на форуме «Цифровая трансформация» (цитата по «РИА Новости»).

В конце сентября гендиректор «Аэрофлота» говорил, что Wi-Fi в российских самолетах может появиться уже в 2027-2028 годах. Сергей Александровский надеялся, что пассажиры смогут использовать беспроводной интернет во время перелетов бесплатно. Однако итоговое решение зависит от условий операторов.