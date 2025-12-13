Аэропорты Саратова и Чебоксар возобновили работу

В аэропортах Саратова и Чебоксар сняты ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. В Саратове они действовали пять часов, в Чебоксарах — два часа.

Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Пензы продолжают действовать.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал об угрозе атаки БПЛА на регион. Позднее он заявил, что в результате налета беспилотников погиб человек. Повреждены гражданские объекты.