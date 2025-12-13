Захарова словом «наперсточники» ответила на решение о блокировке активов России

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Совета ЕС о бессрочной блокировке российских активов.

«Наперсточники»,— сказала госпожа Захарова ТАСС. Таким словом в 1980-1990-е годы называли мошенников, которые организовывали азартную игру в наперстки.

В Telegram-канале Мария Захарова также отреагировала на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что «издержки России будут неуклонно расти». Представитель МИД написала, что издержки «неуклонно растут именно у стран Евросоюза».

12 декабря Совет ЕС утвердил заморозку российских активов до завершения российско-украинского конфликта. Ранее европейские страны голосовали за продление блокировки средств каждые полгода.