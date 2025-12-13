Трамп сказал о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта произошел большой прогресс.

«Я думал, что проще всего будет с той страной, с которой вы в некоторой степени знакомы, то есть с Россией и Украиной, но мы добиваемся больших успехов»,— сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Издание Axios писало, что 13 декабря в Париже должны пройти переговоры об урегулировании конфликта с участием официальных представителей Франции, Германии, Великобритании, США и Украины. RMF позднее сообщила, что встреча не состоится. На 15 декабря запланирована встреча европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского в Берлине.