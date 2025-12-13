В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность»

В Пензенской области введены временные ограничения из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В регионе введен режим «Беспилотная опасность», сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Росавиация также проинформировала о временном ограничении приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин). Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Сирены прозвучали в соседней Саратовской области. Там гражданам рекомендовали найти укрытие и не приближаться к окнам.

Никита Маркелов