Беспилотники атаковали Поволжье, в Саратове прозвучали сирены и взрывы

В Саратовской области объявлена угроза беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, ссылаясь на информацию, полученную от Министерства обороны. В местах потенциальной опасности могут быть активированы системы оповещения, а экстренные службы приведены в состояние полной готовности.

Спустя несколько минут после официального сообщения в Саратове зазвучал сигнал воздушной тревоги. Гражданам пришли оповещения РСЧС. Начали звучать редкие взрывы от работы ПВО.

Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах Саратова и Пензы. В соседнем регионе объявлена «Беспилотная опасность».

Гражданам, находящимся в квартирах, рекомендовано не приближаться к окнам и укрыться во внутренних помещениях без оконных проемов. Находящимся на улице или в транспорте — покинуть опасную зону, отдалившись от нее не менее чем на 100 метров, и укрыться в ближайшем здании или подземном переходе.

Юрий Юрин также предостерег от приближения к обломкам БПЛА, подчеркнув опасность для жизни, и призвал воздержаться от публикации фото- и видеоматериалов с мест обнаружения в открытом доступе. Он рекомендовал доверять только официальной информации и не поддаваться панике.

Никита Маркелов