Президент Финляндии отменил визит в США ради участия в переговорах по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб отменил визит в США, запланированный на 15 и 16 декабря, чтобы принять участие в переговорах об урегулировании конфликта на Украине. Его канцелярия уточнила, что встреча пройдет в Берлине 15 декабря.

«Сейчас предпринимаются очень активные усилия, чтобы дойти до какого-либо решения до Рождества (25 декабря,— "Ъ"), по крайней мере, между нами тремя (ЕС, США и Украиной,— "Ъ")»,— сказал господин Стубб на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по Helsingin Sanomat).

Президент Финляндии должен был отправиться в США на церемонию выкатки первого истребителя F-35 для финских ВВС и открытие генконсульства в Хьюстоне.

Ранее власти Германии сообщили, что 15 декабря в Берлине пройдет встреча по урегулированию конфликта на Украине. В ней будут присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский и еще несколько европейских лидеров.

Axios писало, что на 13 декабря в Париже запланирована встреча официальных лиц из Франции, Германии, Великобритании, США и Украины. Польская радиостанция RMF сообщала, что она отменена.