МИД России призвал вернуться к политическому урегулированию кризиса в ДРК

Россия призывает вовлеченные в кризисную ситуацию в восточных провинциях Демократической Республики Конго (ДРК) стороны вернуться к политическому урегулированию в рамках существующих переговорных площадок. Заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел (МИД) России.

«Сотни тысяч жителей этих территорий остаются заложниками непрекращающихся боевых действий, растет число беженцев и временно перемещенных лиц»,— указано в публикации.

В министерстве сообщили, что Москва поддерживает усилия африканского сообщества по поиску путей разблокирования кризиса на востоке ДРК на основе принципа «африканским проблемам — африканские решения». Сообщения об очередной эскалации в восточных провинциях ДРК в Москве воспринимают «с серьезной обеспокоенностью», следует из сообщения МИД.

Новое наступление повстанческой группировки «Движение 23 марта» (М23) началось через несколько дней после того, как 4 декабря президенты Руанды и ДРК подписали мирное соглашение в присутствии президента США. По данным ООН, около 200 тыс. человек покинули свои дома на востоке ДРК из-за эскалации боевых действий.

Сегодня агентство Reuters сообщило, что М23 укрепила контроль над стратегически важным городом Увира на востоке ДРК. Посол США в ООН Майк Уолц обвинил поддерживающую М23 Руанду в разжигании нестабильности и войны. Наступление группировки может сорвать усилия президента США Дональда Трампа по установлению мира в регионе, заявил господин Уолц.