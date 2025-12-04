Президенты Руанды и ДРК в присутствии Трампа подписали мирное соглашение

Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди и президент Руанды Поль Кагаме подписали мирное соглашение между двумя странами. Церемония прошла в Институте мира в Вашингтоне. В ней принимал участие президент США Дональд Трамп.

Господин Трамп сообщил, что соглашение подразумевает постоянное прекращение огня, разоружение негосударственных сил, возвращение беженцев в свои дома, привлечение к ответственности всех причастных к «незаконным злодеяниям». «Соглашение, которое мы подписываем сегодня, будет известно как Вашингтонские соглашения. Всем понравилось это название»,— сказал господин Трамп. Трансляция велась на YouTube-канале Fox News.

Соглашение завершает боевые действия на востоке ДРК, где четыре года назад активизировались повстанческие группировки. Самая крупная из них — «Движение 23 марта» (М23). Оно состоит в основном из представителей племени тутси, которые вышли из армии ДРК более десяти лет назад. За три последние года повстанцы захватили часть провинции Северное Киву.

В начале 2025 года М23 начало наступление на города Гома и Букаву. По данным ООН, движение поддерживают около 4 тыс. военных из Руанды. В марте конфликт обострился. Власти ДРК обвинили Руанду в нарушении положения коммюнике об одностороннем прекращении огня и выходе из района Валикале. После чего армия начала наступление в провинции Северное Киву.

18 июня Госдепартамент США, технические группы двух стран согласовали условия мирного соглашения. Его подписали 27 июня в Вашингтоне главы МИД Руанды и ДРК в присутствии госсекретаря США Марко Рубио. На церемонии стороны договорились, что оно окончательно вступит в силу после встречи президентов двух стран в Вашингтоне.