«Динамо» из Курска обыграло новосибирское «Динамо» на выезде

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» победил «Динамо» из Новосибирска в матче регулярного этапа Премьер-лиги. Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 82:71 (18:17, 20:19, 22:17, 22:19).

В команде гостей отличились Киара Линскенс, заработавшая 23 очка, Ольга Фролкина (20 очков) и Вероника Сазонова (12 очков). «Динамо» из Курска важной выездной победой укрепило свои позиции на второй строчке турнирной таблицы (на первом месте — екатеринбургский «УГМК»).

В следующем матче «Динамо» примет в Курске сыктывкарскую «Нику-Лузалес», занимающую четвертую строчку турнирной таблицы. Встреча запланирована на 19:00 12 декабря.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», 22 ноября курское «Динамо» на домашней площадке победило «МБА-МГУСиТ» из Москвы, встреча завершилась со счетом 72:69.

Сергей Калашников