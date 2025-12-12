Восстановление обрушившегося дома на Большой Зеленина перешло в финальную фазу

В частично обрушившемся доме 1/44 на Большой Зелениной начался монтаж стропильной системы, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта. Этот шаг стал возможен после полного завершения восстановления зоны обрушения и заливки новой бетонной плиты чердачного перекрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт крыши частично обрушившегося дома на Петроградской стороне

Специалисты планируют до конца декабря полностью покрыть здание, чтобы обеспечить его тепловой контур. За время подготовительных работ строители выполнили комплекс мер по укреплению конструкций. Были восстановлены капитальные стены и перекрытия, усилены фундамент и полы первого этажа, а также отремонтирована дворовая стена.

Главной задачей до конца 2025 года остается полное восстановление конструктивной целостности здания. Сейчас все усилия сосредоточены на создании надежной крыши, которая защитит внутренние помещения от внешних воздействий и позволит в следующем году приступить к внутренним отделочным работам.

Как писал ранее «Ъ Северо-Запад», жилой дом на улице Большая Зеленина обрушился в августе 2024 года во время капремонта. По факту частичного обрушения конструкций СК возбудил уголовное дело. Ремонт обойдется городским властям в 224 млн рублей.

Андрей Маркелов