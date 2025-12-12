Орловская и Курская области нарастили сбыт растительной продукции в КНР на 66%

С 1 января по 10 декабря 2025 года Орловская и Курская области экспортировали в Китай 157,3 тыс. т продукции растениеводства, сообщило региональное управление Россельхознадзора. По официальной статистике, за аналогичный период 2024-го объем поставок составлял 94,6 тыс. т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, орловские производители отправили в Китай 116,4 тыс. т продукции, курские — 41 тыс. т. Основу экспорта составили растительные масла — 133,5 тыс. т (85% от общего объема), из них 107,1 тыс. т пришлось на Орловскую область и 26,4 тыс. т — на Курскую.

Существенную долю поставок занял жом свекловичный — 25,5 тыс. т (16,5%). Орловские предприятия отправили 11,2 тыс. т, курские — 14,3 тыс. т.

Кроме того, Орловская область экспортировала в Китай 2,4 тыс. т (1,5%) продуктов переработки зерна, в частности лузгу гречневую и шрот рапсовый.

В конце октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что с начала года экспорт орловской молочной продукции увеличился в 63 раза.

Егор Одегов