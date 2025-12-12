Euractiv: Бельгия потребовала от ЕС разорвать инвестиционные договоры с Россией

Бельгия попросила у руководства Евросоюза дополнительных гарантий, прежде чем дать согласие на использование замороженных российских активов. Одно из требований Брюсселя — разрыв инвестиционных договоров ЕС с Россией и отказ от заключения новых. Об этом сообщает Euroactiv со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Среди других предложений Бельгии — покрытие возможных судебных издержек в случае претензий со стороны России, а также снятие с депозитария Euroclear ответственности за предоставление репарационного кредита Украине. Требования Брюсселя сейчас обсуждают послы ЕС.

12 декабря Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear. Причиной стали «незаконные действия Euroclear», причиняющие убытки ЦБ России, а также «рассматриваемые Европейской комиссией механизмы прямого или косвенного использования активов Банка России» без его согласия.

Активы России были заморожены в США, ЕС и странах G7 в 2022 году. Общая сумма составляет примерно €210 млрд. Из них €140 млрд Еврокомиссия планирует направить на выдачу репарационного кредита Украине. Голосование по этому вопросу состоится на саммите ЕС 18-19 декабря.

