Во двор детского сада в Белгороде упал боеприпас

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что на территорию соцобъекта в Белгороде упал боеприпас. По данным «Ъ», речь идет о детском саде.

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

«Произошло падение боеприпаса — взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации»,— написал губернатор.

По данным господина Гладкова, жертв и пострадавших нет. Все находившиеся в здании люди перемещены в пункт временного размещения. Оперативные службы также эвакуировали в него жителей домов в радиусе 300 м.

«Как только специалисты обезвредят предмет и подтвердят безопасность, все сразу смогут вернуться домой»,— написал мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь белгородских муниципалитетов. Пострадавших нет, но в результате обстрелов повреждены два частных дома и четыре автомобиля.

