ВСУ атаковали семь белгородских муниципалитетов за сутки; есть повреждения

За прошедшие сутки семь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью 28 БПЛА и 20 боеприпасов. Пострадавших нет, но повреждены два частных дома и четыре транспортных средства. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Серьезные разрушения зафиксированы в Грайворонском округе. В селе Дорогощь после атаки беспилотника пострадал частный дом. В селе Санкове удару дрона подвергся легковой автомобиль — были выбиты стекла и посечен кузов. Также у рядом стоящего дома поврежден забор. В поселке Хотмыжске БПЛА сдетонировал рядом с частным домом — повреждены забор, окна, а также легковой автомобиль. В поселке Чапаевском от удара дрона пострадало транспортное средство. Всего муниципалитет был атакован десятью беспилотниками и десятью боеприпасами.

По селу Коновалову Волоконовского округа ВСУ выпустили три беспилотника. Были повреждены припаркованный грузовой автомобиль и три надворные постройки на территории частного дома.

Сутками ранее в результате ударов ВСУ по Белгородской области пострадали пять частных домов и четыре автомобиля.

Кабира Гасанова