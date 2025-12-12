Роскомнадзор отрицает замедление Telegram

Роскомнадзор не принимал новых мер по ограничению доступа к Telegram, сообщили «Ъ» в ведомстве. В последние несколько дней в Telegram-каналах распространялась информация, что мессенджер стали замедлять для российских пользователей.

Telegram-канал «Лента дня» писал, что пользователи жалуются на долгую загрузку медиафайлов. Проблемы наблюдались у всех операторов связи.

В октябре Роскомнадзор сообщал, что начал частично ограничивать работу Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). Меру объяснили тем, что эти иностранные мессенджеры чаще всего используются преступниками для вымогательства денег и вовлечения россиян в диверсионную деятельность.