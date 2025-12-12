The Telegraph: Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил министра армии США Дэниела Дрисколла от переговорного процесса по урегулированию на Украине. По мнению господина Хегсета, министр вышел за рамки полномочий. Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на источники.

«Он (Дэниел Дрисколл.— "Ъ") брал на себя слишком много, и за это получил по рукам»,— сказал собеседник газеты. Источники издания назвали главу Пентагона «параноиком».

В ноябре Дэниелу Дрисколлу было поручено представить президенту Украины Владимиру Зеленскому план США по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча оказалась неудачной, и украинская сторона отказалась от предложений США, пишет The Telegraph.

Две недели назад господин Дрисколл должен был снова приехать в Киев для продолжения переговоров, однако его визит был отменен, отмечает газета. У него также были запланированы переговоры с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 1 декабря в Париже, но Дэниел Дрисколл снова отменил встречу.