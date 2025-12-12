В Липецкой области снизилась доля прибыльных предприятий

В период с января по сентябрь (включительно) 2025 года в Липецкой области доля прибыльных организаций снизилась на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом 2024-го. Сумма чистой прибыли этих предприятий уменьшилась на 19,7%. Информацию опубликовал Липецкстат 12 декабря. В данном случае не учитываются субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, госучреждения и некредитные финансовые организации.

По подсчетам аналитиков, прибыль в указанный период получили 303 организации на общую сумму 128,2 млрд руб. В убытках оказались 115 предприятий — на 10,1 млрд руб. Положительное сальдо, соответственно, составило 118,1 млрд руб., что на 21,1% меньше прошлогоднего показателя. Самая большая доля прибыльных предприятий отмечена в Краснинском районе (80%), Липецке (78%) и Ельце (77,4%).

Размер просроченной кредиторской задолженности липецких предприятий на конец сентября составил 13,9 млрд руб., уменьшившись за месяц на 3,3%.

Ранее стало известно, что жители Липецкой области стали чаще жаловаться на банки. Как сообщал «Ъ-Черноземье», за девять месяцев 2025 года регулятор получил в регионе около 1,5 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг. Это на 36,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Денис Данилов