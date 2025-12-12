Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дрозденко допустил сбои в работе мобильного интернета на новогодние праздники

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале допустил ограничения в работе мобильного интернета на новогодние праздники. Он подчеркнул, что меры направлены на обеспечение безопасности и носят вынужденный характер.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Руководитель 47-го региона подчеркнул, что в преддверии новогодних праздников и в течение каникул ограничения могут сохраниться или усилиться из-за возможных провокаций, атак беспилотников и кибератак на критическую инфраструктуру региона.

Он порекомендовал жителям заранее продумать альтернативные способы связи с близкими, например, использовать мессенджер Max, а также перенастроить уведомления в мобильных приложениях, чтобы минимизировать неудобства.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что жители Петербурга и Ленобласти второй день ограничены в использовании мобильного интернета.

Андрей Маркелов

