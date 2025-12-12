Депутаты Ульяновской области предлагают ввести условия экстраординарной ситуации

Как стало известно «Ъ-Волга», в пятницу утром состоялось незапланированное заседание аграрного комитета заксобрания Ульяновской области, на котором обсуждалась возможность введения в регионе эвтаназии для агрессивных собак.

Заседание агрокомитета нигде не анонсировалось, о нем никому не сообщалось, видеотрансляция заседания не велась. Это «Ъ-Волга» подтвердили и в пресс-службе регионального парламента.

В пресс-службе заксобрания пояснили, что «комитет не заказывал трансляцию, объясняя это тем, что будут обсуждаться чисто технические вопросы». То же самое первоначально заявил в беседе с «Ъ-Волга» и председатель комитета Рамиль Хайруллин, утверждая, что «никаких иных вопросов не было».

Между тем другие члены комитета сообщали «Ъ-Волга», что на заседании также шло обсуждение обращения к правительству региона, которое было подготовлено как реакция депутатов на ситуацию с нападением собаки на ребенка. Напомним, 9 декабря следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту халатности неустановленных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Накануне вечером, 8 декабря, собака напала на четырехлетнюю девочку на детской площадке, ребенок с многочисленными укусами был госпитализирован. Свидетели и зооволонтеры заявляли, что по многим признакам собака не безнадзорная, а имеющая хозяина. Среди прочих такую версию рассматривают и следователи.

Позднее Рамиль Хайруллин пояснил «Ъ-Волга», что «заместитель министра природных ресурсов РФ рекомендовал регионам проработать вопросы и разработать положения о введения при необходимости экстраординарной ситуации», «как это уже сделано в 15 регионах России в соответствии с решением Конституционного суда (КС) от июля 2024 года» по поводу безнадзорных собак. Глава комитета пояснил, что речь идет о возможности при необходимости эвтаназии бездомных собак, «в экстраординарной ситуации», «чтобы был в регионе инструмент реакции». По его словам, депутаты от имени комитета попросили правительство «изучить лучший опыт других регионов» и предложить законодателям проект такого регионального документа.

Стоит отметить, что нигде в открытых источниках подобной рекомендации замминистра природных ресурсов или иного представителя федерального центра не обнаружено. В то же время действительно, ряд регионов (Еврейская автономная область, Республика Бурятия и др.) своими нормативными актами ввели термин «экстраординарная ситуация», при которой на ограниченный срок допускается эвтаназия агрессивных собак.

Термин «экстраординарная ситуация» был использован в постановлении КС №38-П от 18.07.2024 по делу о проверке конституционности статьи 18 закона об ответственном обращении с животными (№498-ФЗ). Тогда КС признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой, которая допустима только при их немотивированная агрессии, неизлечимой болезни или при необходимости прекратить непереносимые страдания. В других случаях, отмечает КС, умерщвление может быть мотивировано только сложившейся в регионе «экстраординарной ситуацией», когда по-другому с ней уже никак не справиться, и если эти меры носят временный характер. При этом КС отметил, что основаниями для умерщвления бездомных животных не могут быть ни загруженность приютов для животных, ни оптимизация бюджетных расходов на эту деятельность.

Сергей Титов, Ульяновск