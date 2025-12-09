В Ульяновске по факту нападения собаки на ребенка возбуждено уголовное дело

Следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту нападения собаки на четырехлетнюю девочку на детской площадке во дворе многоквартирного дома в Заволжском районе Ульяновска.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», происшествие произошло вечером 8 декабря во дворе одного из домов на ул. Генерала Кашубы. На видео, размещенном в одном из местных Telegram-каналов, видно, как во дворе дома, на детской площадке большая собака догоняет девочку, хватает зубами ее за руку, валит на землю, начинает кусать ее и рвать на ней курточку, таская упавшего ребенка по площадке. Старшая сестра, шедшая рядом, в испуге забралась на горку. Двор был огорожен со всех сторон металлическим забором с закрывающимся входом. Мужчины, находящиеся на автостоянке с наружной стороны огороженного двора, увидели происходящее, перелезли через забор и побежали на спасение девочки, после чего собака отпустила ребенка и убежала.

Как сообщает мэрия Ульяновска, девочка получила шесть укусов в ногу и один в живот, она была незамедлительно госпитализирована в отделение травматологии Детской областной больницы, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Вечером во вторник СУ СКР сообщило, что в связи с нападением собаки на девочку возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до года исправительных работ). В ведомстве пояснили, что изучаются записи всех камер видеонаблюдения, выясняется, является собака безнадзорной, или у нее есть владелец, который должен будет понести ответственность.

Во вторник прокуратура Заволжского района начала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также об организации органами власти отлова и содержания животных без владельцев.

Между тем зооволонтеры и зоозащитники в беседе с «Ъ» отмечают, что, по их мнению, собака, укусившая девочку, явно имела хозяина. «Судя по видео, это владельческая собака, немецкая овчарка, там более что, по показаниям очевидцев, на ней был ошейник. Кроме того, поведение собаки показывает, что она натренирована на задержание»,— сказал «Ъ-Волга» зооволонтер, руководитель волонтерского движения «Вверх» Артем Зайцев. По его мнению, проблема в том, что в Ульяновской области до сих пор нет нормативных актов и системы регистрации владельческих собак. Он отмечает, что федеральным законодательством эти права отданы регионам, но в Ульяновской области регистрация не введена, хотя во многих других регионов такие требования уже существуют. По мнению Артема Зайцева, регистрация обеспечит ответственность владельцев собак и поможет в поиске и наказании нарушителей закона. Как пояснила «Ъ-Волга» зоозащитница Наталия Лазарева, в феврале 2024 года на ее запрос региональное Агентство ветеринарии ответило, что «не планирует введение в Ульяновской области обязательной регистрации владельческих собак». Господин Зайцев также отметил, что второй проблемой, связанной с укусами собак, является то, что в Ульяновской области так и не решен вопрос пожизненного содержания в приютах агрессивных собак. По его словам, в контрактах на ОСВВ это требование федерального законодательства не прописано, необходимые средства на пожизненное содержание агрессивных и больных животных не выделаются, в итоге организации, занимающиеся отловом, могут выпустить агрессивных собак снова в среду обитания, тем самым усугубляя ситуацию с потенциальными нападениями.

Эксперт альянса «Благополучие животных» (Москва) Анна Фельдман отмечает, что «покусы гражданам в 90% случаев наносят именно владельческие особи».

Сергей Титов, Ульяновск