Двукратный финалист Кубка Стэнли Скиннер обменян из «Эдмонтона» в «Питсбург»

Канадский голкипер Стюарт Скиннер в результате обмена перешел из «Эдмонтон Ойлерс» в «Питсбург Пингвинс». Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Взамен «Эдмонтон» получил канадского вратаря Тристана Джарри и его соотечественника — форварда Сэма Поулина, который играл за клуб Американской хоккейной лиги «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинс». В «Питтсбург» перешел канадский защитник Бретт Кулак. Также команда получила право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2029 года.

В текущем регулярном чемпионате 27-летний Стюарт Скиннер провел 23 матча, в которых одержал 11 побед, в том числе две «сухих». В среднем за игру он пропускает 2,83 шайбы и отражает 89,1% бросков. В составе «Эдмонтона» вратарь дважды доходил до финала Кубка Стэнли (2024, 2025), в котором команда оба раза уступила «Флорида Пантерс».

Тристану Джарри 30 лет. В этом сезоне голкипер сыграл 14 матчей. На его счету 9 побед, одна из которых «на ноль». Средний показатель пропущенных шайб — 2,66, процент отраженных бросков составляет 90,9.

«Питсбург» занимает пятое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. В активе команды 35 очков по итогам 29 матчей. «Эдмонтон» с 34 баллами в 31 встрече располагается на четвертой строке дивизиона Метрополитен.

Таисия Орлова