«Газпром» потребовал от Linde возместить почти 220 млн евро

«Газпром» (MOEX: GAZP) требует возмещения вреда на 218 млн евро от немецкой группы компаний Linde — Linde GmbH и Commercium Immobilien-und Beteiligungs-GmbH, а также юридической фирмы Pinsent Masons. Иск рассматривает Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Сумма требований раскрыта в определении о принятии к рассмотрению. Предварительное судебное заседание заседание назначено на 21 января. «Газпром» обязан известить ответчиков о судебном разбирательстве, ответчики же должны дать письменный отзыв с правовым обоснованием и всеми доказательствами, подтверждающими возражения. На случай, если иностранные компании не будут уведомлены надлежащим образом, назначены резервные даты: 25 марта, 27 мая, 5 августа, 7 октября.

Linde занималась поставками оборудования для строительства газохимического и газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В 2022 году она вышла из проекта из-за санкций. «Русхимальянс» (партнер «Газпрома» и «Русгаздобычи» по проектам в Усть-Луге) подал в суд, последний постановил взыскать с Linde 114 млрд руб. Позже «Русхимальянс» подал новый иск на 105,5 млрд руб.