Песков отверг идею о перемирии для проведения референдума на Украине

Россия стремится к заключению с Украиной мира, а не перемирия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Если обсуждаемый на Украине референдум по вопросу о территориях — это «предлог для требования передышки, то это у Киева не пройдет», добавил представитель Кремля.

«Перемирие — это передышка, это очередной обман, это очередное затягивание, это запудривание мозгов. Нужен мир»,— сказал господин Песков в эфире «Первого канала». Он подчеркнул, что мирное соглашение должно быть долгосрочным и обеспеченным гарантиями.

11 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране может пройти референдум по выводу ВСУ из Донбасса. Он также допустил проведение президентских выборов в течение ближайших 60-90 дней, если США и Европа помогут обеспечить безопасность проведения голосования.