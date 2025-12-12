Папа римский призвал спецслужбы бороться с искушением шантажировать людей

Папа римский Лев XIV призвал спецслужбы Италии «бороться с искушением» и не использовать секретные сведения для шантажа граждан. Заявление, приуроченное к столетию итальянской разведки, прозвучало на фоне разбирательств с прослушкой представителей оппозиции в Италии.

Папа римский Лев XIV

Фото: Remo Casilli / Reuters Папа римский Лев XIV

Фото: Remo Casilli / Reuters

Сотрудники спецслужб должны остерегаться «искушений, которым подвергает подобная работа» и не использовать секретные сведения «для запугивания, манипулирования, шантажа или дискредитации политиков, журналистов или других деятелей гражданского общества», заявил понтифик. Папа римский высоко оценил роль спецслужб в защите государственной безопасности, но подчеркнул, что их деятельность должна контролироваться государством и гарантировать соблюдение права человека.

В январе этого года стало известно, что итальянская разведка использовала шпионское программное обеспечение израильского производства для взлома телефонов критиков правительства Джорджи Мелони. Среди них были Лука Казарини и Джузеппе Качча — основатели организации Mediterranea Saving Humans, которая занимается защитой беженцев, пересекающих Средиземное море.

Итальянская национальная федерация журналистов (FIEG) в феврале подала заявление в прокуратуру Рима с требованием начать уголовное дело в отношении правительства страны.

